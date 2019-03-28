Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kente 18 kilometre mesafede bulunan Göbeklitepe'ye gidecek 100 numaralı otobüs hattının günde tek seferle hizmet verdiği hatırlatıldı.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinden dolayı çok daha fazla kişiyi konuk etmesi öngörülen tarihi ören yerine her gün saat 10.00-18.00 arasında yapılacak sefer sayısı 3'e çıkarıldı.

Sabah saat 10.00'da kent merkezindeki Abide durağından yola çıkacak otobüs, saat 12.00'de de Göbeklitepe'den hareket edecek. Kent merkezinden ikinci seferin ilki 13.00'da üçüncüsü ise 16.00'da gerçekleştirilecek. Göbeklitepe'den ikinci dönüş saati 15.00 olarak planlanan seferlerde şehir merkezine kalkacak son otobüs ise 18.00'da ören yerinden hareket edecek.

Bilet ücretleri tam 5, öğretmen 4 ve öğrenci 3 lira olarak belirlendi.

Göbeklitepe

İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.

Berlin Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan yaban hayvanı figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yaban hayvanı figürü, insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

"Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve 2 ay yönce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütülüyor.