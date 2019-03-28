Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın kuzey yönlerden Marmara Bölgesi’nde kuvvetli zaman zaman fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına pazar günü sabah saatlerine kadar devam edecek. Fırtınanın Pazar gününden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: TRT Haber