Yağmur ve eriyen kar Giresun'da Aksu Deresi'nin debisini artırdı.

Duroğlu beldesinde dere ıslahı çalışması yapan iki işçi suya düştü.

Sele kapılan işçilerden biri hayatını kaybetti. Diğer işçi ise jandarma ekipleri vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

"Birini kurtardık"

İşçilerin sele kapıldığını söyleyen bir vatandaş, "Sular geldi, işçilerden bir tanesi dereye kapıldı, bir tanesini Duruoğlu'nun aşağısında arkadaşlar ve jandarmayla beraber kurtardık" dedi.

Kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.