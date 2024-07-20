Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.07.2024 06:14

Giresun'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Giresun'da sağanak nedeniyle bir ev yan yattı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Giresun'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
[Fotograf: AA]

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tirebolu ilçesinin Halaçlı köyünde yan yatan iki katlı evin bir bölümü çöktü. Evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Espiye ilçesinin Merkez Mahallesi Odadüzü mevkisi ile Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda ise trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Giresun'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap ve Espiye ilçeleri arasındaki bazı bölgelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Karayolları ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Giresun Sağanak
Sıradaki Haber
Anadolu'nun Kuzeydoğusu için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:49
Anadolu'nun Kuzeydoğusu için sağanak uyarısı
00:29
Sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar atıldı
00:05
Bakan Şimşek: Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
01:02
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
06:35
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
23:32
Bitcoin'in fiyatı 67 bin doları geçti
Meteoroloji 9 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji 9 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Kıbrıs Gazisi o günleri anlattı: Bizim gibi cesaretli değildiler, kaçıp gittiler...
Kıbrıs Gazisi o günleri anlattı: Bizim gibi cesaretli değildiler, kaçıp gittiler...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ