Türk savaş gemileri KKTC'deki limanlarda ziyarete açılacak

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri TCG Meltem (P-334), TCG Volkan (P-343), TCG Akın (A-584), TCG Poyraz (P-345), TCG Gelibolu (F-493) ve TCG Salihreis (F-246), kutlamalar kapsamında KKTC'yi ziyaret edecek.

TCG Meltem Hücumbotu, TCG Volkan Hücumbotu ve TCG Akın Kurtarma Gemisi Girne Turizm Limanı'nda, TCG Poyraz Hücumbotu, TCG Gelibolu Fırkateyni ve TCG Salihreis Fırkateyni ise Gazimağusa Limanı'nda 21 Temmuz Pazar günü 10.00-17.00'de halkın ziyaretine açılacak.