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Türkiye
AA 19.07.2024 22:40

Türk savaş gemileri KKTC'deki limanlarda ziyarete açılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) limanlarda demirleyecek.

Türk savaş gemileri KKTC'deki limanlarda ziyarete açılacak

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri TCG Meltem (P-334), TCG Volkan (P-343), TCG Akın (A-584), TCG Poyraz (P-345), TCG Gelibolu (F-493) ve TCG Salihreis (F-246), kutlamalar kapsamında KKTC'yi ziyaret edecek.

Türk savaş gemileri KKTC'deki limanlarda ziyarete açılacak

TCG Meltem Hücumbotu, TCG Volkan Hücumbotu ve TCG Akın Kurtarma Gemisi Girne Turizm Limanı'nda, TCG Poyraz Hücumbotu, TCG Gelibolu Fırkateyni ve TCG Salihreis Fırkateyni ise Gazimağusa Limanı'nda 21 Temmuz Pazar günü 10.00-17.00'de halkın ziyaretine açılacak.

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