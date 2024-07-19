5 ilde orman yangını

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede bulunan yangın gözetleme kulesinden alevleri fark eden orman personeli, telsizle Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdi.

Orman işçileri, bölgeye sevk edilen 5 arazöz ve su tankeriyle yangına müdahale ediyor.

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor. Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çorum

Çorum'un Kargı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Maksutlu köyü yakınlarında bulunan İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangının büyümemesi için Kargı Orman İşletme Şefliği ekiplerince çevrede tedbir alındı.

Karadan ulaşımının olmadığı bölgedeki yangın söndürme çalışmaları havadan yürütüldü. Öte yandan iş makineleriyle itfaiye ekiplerine yol açmak için çalışmalar devam ediyor.

İncirlikkaya mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye itfaiye araçlarının ulaşamamasından dolayı yangının havadan söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

Uşak

Uşak'ta ilçesinde dün iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyü ile Kuşdemirler köyü arasındaki ormanlık alan ile merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarındaki ormanlık alandaki yangınlara müdahale gece boyunca sürdü.

Söz konusu yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.