Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA, DHA
Giresun'da lunaparktaki tren raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.
Kazada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 27 yaşındaki komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralandı.
Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Aynı hastanede tedavi altına alınan Samet Dilekçe ve Giresun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş'ın durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Giresun
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