Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Giresun'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Giresun'da, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Sercan Salbacak hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Giresun'da yayladan dönen Sercan Salbacak yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki Tarık Dikmen, Gökhan Yamaner, Umut Kılınç ve Ali Sayın yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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