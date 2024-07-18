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Türkiye
AA 18.07.2024 23:31

Giresun merkezli suç örgütü operasyonu

Giresun ve Muğla'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun merkezli suç örgütü operasyonu

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, M.D'nin kurucusu, T.D'nin yöneticisi olduğu ve kamuoyunda "Lugano Suç Örgütü" olarak bilinen örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Giresun ve ilçe merkezleri genelinde örgütsel faaliyet kapsamında yağma, tefecilik gibi eylemlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik Giresun'da 11 ve Muğla'da bir olmak üzere 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan aramalarda ruhsatız tabanca, narkotik madde, doküman gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ele geçirildi.

Cezaevinde bulunan bir kısım şüpheliler dışında haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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Giresun Muğla Suç Örgütü
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