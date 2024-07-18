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Türkiye
AA 18.07.2024 22:05

Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü

Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, sürücü kaza yerinden kaçtı.

Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü
[Fotograf: AA]

M.C.D. idaresindeki otomobil, Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında tşarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Rübeyda Eryılmaz hayatını kaybetti, Ahmet Talha K, Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralandı.

Sürücü ise kazanın ardından araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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