Gece kulübü yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Gayrettepe'de gece kulübünde tadilat sıradında meydana gelen yangının çıkış anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

29 kişi yaşamını yitirmişti

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan'da, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Olaya hakkında hazırlanan iddianamede, 9 sanığın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti. Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Sanıklar hakkındaki yargılama devam ediyor.