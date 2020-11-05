Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen deprem Türkiye'yi yasa boğarken, enkaz altından kurtarılanların hikayeleri de bir bir ortaya çıkıyor.

Enkaz altından kurtarılan 28 yaşındaki avukat Sercan Turgut, depreme Rıza Bey Apartmanı'ndaki ofisinde yakalandı. Moloz yığınlarının altında sıkışan Turgut, hayat üçgeninde sevdiklerine kavuşabilmek için saatlerce dua etti.

"Zeminle beraber aşağıya kaymaya başladım"

Afetzede Sercan Turgut, "Cenin pozisyonu aldım, soluma doğru yatıp, kafa bölgemi de berjeri yani sandalye koltuğu alıp baş gölgemi korur şekilde yattım. Ve zeminle beraber aşağıya kaymaya başladım" dedi.

Saniyeler sonra apartman yerle bir oldu. Genç avukat da enkaz altında oluşturduğu hayat üçgeninde yaşama tutundu.

Telefonu yanında olduğu için şanslı olduğunu belirten Turgut, "Tuş kilidi sayesinde belki dışarıyla bağlantı sağlayabildim. Parmak izi okuttum, çünkü tuş kilidim olsa giremeyecektim" ifadelerini kullandı.

Zor da olsa ekipler Sercan'a ulaşmayı başardı. Ve saatler sonra sıkıştığı yerden sağ salim çıkarıldı Sercan. Hastanede tedavisi devam eden genç avukat, şimdi taburcu olmak için gün sayıyor.