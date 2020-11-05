Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.