Dikili'de 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’in Dikili ilçesinde birer gün arayla biri motoru arıza yapan diğeri ise Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itildiği belirlenen iki ayrı lastik bottaki 38 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dikili ilçesi, Kabakum Sahili'nden 3 Kasım'da yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan ve içinde 21 kişi bulunan lastik bot, kıyıdan açıldıktan bir süre sonra motor arızası yapıp, sürüklenmeye başladı.
Saat 06.55'te Sahil Güvenliği arayan kaçak göçmenler motoru yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu, yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri kendi botlarına alarak kurtardı.
Yunan askerleri denize itti
Denizköy Mahallesi'ndeki Kız Kulesi Adası açıklarında da dün saat 05.52'de lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilen 17 düzensiz göçmene gıda, giyecek ve temizlik malzemesi dağıtıldı.
Her iki bottan kurtarılan toplam 38 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.