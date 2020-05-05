Kocaeli Sanayi Odası girişimleriyle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başta olmak üzere faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere tarama yapılacak COVID-19 Tanı Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesinde kurularak çalışmalara başladı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve GTÜ iş birliğinde hizmete giren merkezin tanıtım toplantısında konuşan Başkan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, bu süreçte ilaç, tanı kiti, tıbbi cihaz ve aşıların yerli üretilmesi anlamındaki projeleri çağrıya çıktıklarını ve bunları desteklediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

9 merkez kuruldu

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) ilgili 1,5 ay önce tanı merkezleri kurmaya başladıklarını anlatan Mardinoğlu, testlerin en hızlı şekilde yapılıp sonuçların 24 saat içinde ilgili kişilere aktarılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Mardinoğlu, bununla ilgili 9 farklı merkez kurduklarını belirterek, "3 tanesi İzmir'de, biri Ankara'da ve diğer 5'i ise İstanbul'da olmak üzere 9 merkez kuruldu. Bu merkezlerin mevcut kapasitesi 35-40 bin arasında günlük test yapabilecek konuma geldi. Bu merkezleri kurarken asıl hedefimiz, başladıktan 3 gün içinde merkezlerin kurulup testlerin yapılması şeklindeydi. Bu süreçte 200 biyolog işe alındı ve eğitildi" dedi.

"Pilot uygulama olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından fabrikaların taramalarının yapılması ve güvenli iş imkanı oluşturulması için kendilerine bu projenin sunulduğunu aktaran Mardinoğlu, tanı merkezinin kurulması için GTÜ'de karar kılındığını açıkladı.

Mardinoğlu, GTÜ'yü seçerken alınan personelin eğitilmesi ve testlerin düzenli şekilde yapılmasının etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Buradaki hedefimiz, günde yaklaşık 5 bin testti ama farklı Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) dahil olmasıyla günlük bunu 10 bin teste kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece burada bu işlemin nasıl gittiğini, fabrikada çalışan personelin, patronların nasıl reaksiyon verdiğini, pozitif çıkan kişilerin nasıl tedavi edildiğini gösteren bir pilot uygulama olacak. Bunu başarıyla anlatırsak diğer merkezlerimizi de hayata geçireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Pozitif çıkanların tedavilerine başlandı

Mardinoğlu, geçen hafta yaklaşık 5 bin test yapıldığını belirterek, 28'inin pozitif çıktığını anlattı. Mardinoğlu, bunların hiçbir semptomu olmayan kişiler olduğunu söyleyerek, sonuçlar çıkınca kişilerin izole edilip tedavilerine başlandığını ve yakın çevresinden örnekler alındığını vurguladı.

Kocaeli'de 10 mobil ekibin fabrikadan örnekler aldığını anlatarak, sonuçların da hem iş veren hem çalışan hem de İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildiğini söyledi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da üniversitelerinde hem tedaviye hem de tanıya yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, ilaç ham maddesi, kısa sürede tanı kiti üretimi ve antikor tedavisini destekleyici bankalar üretimi konusunda faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Aşı çalışmaları konusunda da uluslararası üne sahip bir üniversiteyle çalıştıklarını anlatan Aslan, üniversite olarak koronavirüs salgınında aktif olarak Ar-Ge çalışmalarını başlattıklarını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"İmece usulü yapılmış güzel bir hizmet"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise merkezle hem insanların hastalanıp zarar görmemesini hem de üretimin aksamamasını amaçladıklarını belirtti. Örnek alınmasıyla ilgili sanayicilerden talep topladıklarını belirten Zeytinoğlu, talep edilmeyen bir yerden ekiplerin örnek almadığını söyledi.

Zeytinoğlu, fabrikalarda dün 1800 test yapıldığını, bugün ise 2 bin 200 test gerçekleştirileceğini aktararak, yaptıklarıyla testlerle birlikte ellerinde yaklaşık 10 bin talep bulunduğunu anlattı.

Sürüntü alınması ve bunların soğuk zincirle tanı merkezlerine götürülmesi konusunda hizmet alımı yaptıklarını dile getiren Zeytinoğlu, "Bölgemizde çalışan bir firmamız en düşük fiyatı verdi. Şu an onunla yürüyoruz. Kişi başı 30 lira bir maliyeti var. İmece usulü yapılmış güzel bir hizmet" dedi.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Mardinoğlu, 30 liralık hizmet ücretini de ortadan kaldırmayı planladıklarını belirterek, pilot uygulamada sorun yaşanmaması için böyle bir yola gidildiğini söyledi.