Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde karantina uygulaması devam ederken bazı mahalle, köy ve binalardaki tedbirler de gevşetildi.

Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Arsin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Mayıs tarihli kararıyla, Yeşilyalı Mahallesi 342 Sokak'ta bulunan Uğur Apartmanı'nın karantina altına alındığı belirtildi.

Hayrat ilçesindeki 3 mahallede karantina süresinin sona erdiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Mayıs tarihli kararıyla Hayrat ilçesi Geçitli Mahallesi'nin tamamında, Hayrat ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Nisan tarihli kararıyla da Onur Mahallesi ve Balaban Mahallesi'nde (Hamzalı mevkisi hariç) karantina sona ermiştir."