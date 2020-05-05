Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kıyıya vuran yunusu denizle buluşturdular
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kıyıya vuran bir yunusu gören vatandaşlar, onu denizle yeniden buluşturdu.
Ordu'da dolmuşçuluk yapan Yusuf Özdeniz, deniz kenarında gezerken bir ses duydu. Sesin olduğu bölgeye baktığında bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti.
Sonrasında kıyıya vuran yunusu, arkadaşlarının yardımıyla bir çuvala koyarak daha derin bir yerden denize bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren kurtarma çalışması başarılı olunca çevredeki vatandaşlardan takdir kazandı.
Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.
Etiketler: ordu fatsa kıyıya vuran yunusSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 13:50
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