Ordu'da dolmuşçuluk yapan Yusuf Özdeniz, deniz kenarında gezerken bir ses duydu. Sesin olduğu bölgeye baktığında bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti.

Sonrasında kıyıya vuran yunusu, arkadaşlarının yardımıyla bir çuvala koyarak daha derin bir yerden denize bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren kurtarma çalışması başarılı olunca çevredeki vatandaşlardan takdir kazandı.

Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.