Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır Sur'un bitişiğinde yer alan Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nı çevresiyle yeniden düzenlemek için "Dağkapı Meydanı Kentsel Yenileme Projesi" uygulayacak.

Dilan Sineması binası kültür merkezi olacak

Bu kapsamda 1970 yılında, yaklaşık 40 yıl Diyarbakır Subay Orduevi olarak kullanılan ve birkaç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 1400 metrekare alana kurulu 13 katlı bina için yıkım kararı alındı.

Bina yıkıldıktan sonra bu alan meydana dahil edilecek, Dağkapı Meydanı ile meydana bakan binaların cepheleri iyileştirilecek, silüeti bozan yapılar kamulaştırılacak ve eski Dilan Sineması'na ait bina da "kültür merkezine" dönüştürülecek.

[Fotoğraf: AA]

Orduevi TOKİ'ye devredilmişti

Tatlıcı ailesince Elazığ Caddesi ile Dağkapı Meydanı'nın kesiştiği kavşakta 1970 yılında Gökdelen Oteli olarak faaliyete açılan 13 katlı bina bir yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı'nca satın alınarak Diyarbakır Subay Orduevi'ne dönüştürülmüştü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin birkaç yıl önce yaptığı incelemede depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen bina için yıkım kararı verilmişti.

Bunun üzerine söz konusu bina boşaltılarak TOKİ'ye devredilmiş, 7. Kolordu Komutanlığı içerisinde yeni orduevi binasının yapımına başlanmıştı.