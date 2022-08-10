Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gebze'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Vali Seddar Yavuz, devletin tüm kurumlarının gereken önlemleri aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.
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