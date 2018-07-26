Gazzeli Meryem'in bacağını Türk hekimler kurtardı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (iHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla İstanbul'a getirilen Meryem Ebu Matar'ı Türk doktorlar tedavi etti. Mart ayından beri tedavisi süren Matar, 42 ameliyat geçirdi.

Meryem Ebu Matar, Türkiye'yi çok sevdiğini ve geldikten sonra da iyileşmeye başladığını söyledi.

İHH'nın tedavisinde yardımının büyük olduğunu anlatan Matar, ''Tabii ki annemin duaları da var. Filistinliler olarak Türkleri hep yardım ettikleri için kardeş millet olarak görüyoruz. Tarih boyunca hep el ele olup iyiliklerini unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk milletini çok seviyoruz'' dedi.

Matar, İsrail askerleri tarafından hedef alınması sonucunda bacağından vurulduğunu belirterek, şöyle dedi:

''Ben Filistin bayrağını taşıdığım için hedef alındım. Tamamen iyileştikten sonra Filistin için yürümeye devam edeceğim. Dünyaya mesajım ise Filistin halkı haksız yere abluka altındadır. Özgürlüğe kavuşana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnsanlara, dünyaya haklı olduğumuzu her yerde belirteceğiz. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki halkın yanında her zaman Allah olacaktır.''

''Hayalim mühendislik bilgisiyle Gazze'ye hizmet etmek''

Okumayı çok sevdiğini söyleyen Matar, ''Hayalim Türkiye'de iyi bir üniversitede okumak. Mühendis olmak istiyorum. O mühendislik bilgisiyle Gazze'ye hizmet etmek istiyorum'' diye konuştu.

Matar, arkadaşları arasında yaralıların olduğunu ve onlar için dua ettiğini söyledi.

Tedavisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ise Meryem'in kendilerine bir gün daha geç gelse bacağını kaybetme riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.

İHH'nın Gazze'de Meryem'in sağlığıyla ilgili ilk gözleminin önemine işaret eden Karaaltın, şu bilgileri verdi:

''Meryem'in durumuna bilimsel olarak 'gustillo tip 3' diyoruz. Bu bir sınıflamadır. Bu hepimizin anlayacağı türde en şiddetli yaralanmayı ifade ediyor. Bu kod şiddetli, yüksek enerjili yaralanmalarda olur. Yani patlayıcı mermiler, patlayıcı şarapnel, bombanın parçaları gibi. Meryem'in bacağını ilk açtığımızda şarapnel parçası ve mermi çıkardık. Kaval kemiği paramparçaydı ve dolaşım yoktu. Erken müdahalede damarı onardık. Süreç kolay geçmedi ve ciddi sıkıntılarımız vardı. Enfeksiyonla mücadele ettik. Yeniden yapılandırma gerekiyordu. Çünkü bacağın yarısı yoktu.

Meryem'e ilk olarak doku nakli yaptık. Daha sonra ise kök hücre teknolojiden yararlandık. Meryem, şu anda yürüteçle çok rahatlıkla yürüyebiliyor. Beklentimiz tamamen yürümesi. Meryem'e 42 ameliyat yaptık. Meryem'in yaralanması çok şiddetli olduğu için elbette yüzde yüz geri dönmesini beklemiyoruz ama artık yürüyebiliyor. Ayağını kullanabilecek. Ufak tefek ameliyatları olacak. Mart ayından itibaren tedavi görüyor. Tam tedavi süreci yaklaşık 1 sene."

"Meryem sponsor olduğumuz kardeşlerimizden biri"

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Aydın da Filistin'de uzun yıllardır devam eden bir dram olduğunu, 2007 yılından bu yana da İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın sürdüğünü belirtti.

Gazze'de 2 milyon insanın çaresizlik içerisinde hayatlarını sürdürdüğünü söyleyen Aydın, ''İHH olarak Gazze'de ve Filistinde bir sürü çalışma yapmaktayız. Yetim sponsorluk alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meryem kardeşimizde sponsor olduğumuz kardeşlerimizden biri. Hocamız ekibiyle çok büyük başarı göstererek Meryem'in tekrar ayağını kazanmasına vesile oldu'' dedi.

Kaynak: AA