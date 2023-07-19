Gaziantep'teki orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 2'si askeri olmak üzere 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı, 9 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yaklaşık 160 personelle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.