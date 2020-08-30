Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, park halindeki hafif ticari araç ile Ş.M.'nin kullandığı oto kurtarıcıya çarptı.

Kazada otomobil ve kurtarıcının sürücüleri ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, Suriye uyruklu Mayada Hamıdı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücüler ile 7 yaralı, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumları ağır olan 5 yaralı, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.