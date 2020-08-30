Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep''in Nurdağı ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, park halindeki hafif ticari araç ile Ş.M.'nin kullandığı oto kurtarıcıya çarptı.
Kazada otomobil ve kurtarıcının sürücüleri ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, Suriye uyruklu Mayada Hamıdı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücüler ile 7 yaralı, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumları ağır olan 5 yaralı, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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