Haber Giriş: Kaynak: DHA
Mobilya yüklü kamyon alevlere teslim oldu
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonun kasasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kasada bulunan mobilyalar kullanılamaz hale geldi.
İnegöl-Yenişehir yolu Ertuğrulgazi Mahallesi’nde, sabah saatlerinde, fabrika önünde park halindeki mobilya yüklü kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Çevredekiler, itfaiyeye haber verirken, kamyon kasası aniden alev aldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kasadaki mobilyaların da yanmasıyla büyüyen alevlere müdahale etti.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Yangın nedeniyle kamyon ve Gürcistan’a ihraç edileceği öğrenilen mobilyalar, kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise bölgeden ayrılan kamyon sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
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