Giresun'daki sel felaketinde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedeni bulundu. Dereli ilçesinde bulunan naaşın, Zeynep Akar'ın eşi Kemal Akar'a ait olduğu belirlendi. Böylece 9 kişinin cansız bedeni afet bölgesinden çıkarılmış oldu. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri ile merkeze bağlı Çaldağ köyünde AFAD'ın koordinasyonunda sürüyor. Çalışmalar 2 asker ve bir kepçe operatörünün kaybolduğu Harşit Çayı'nda yoğunlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgede kayıpların bulunması için her türlü teknolojinin kullanıldığını söyledi.

Yağlıdere ilçesi ve Çaldağ köyünde de kayıp 3 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Haber: Fatih Doğan, Şeyma Bay