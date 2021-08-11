Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yıldırım can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te dün etkili olan sağanakta yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde bulunan yüksek bir tepede kurutmalık işi ile uğraşan 21 yaşındaki Mehmet Deniz'e dün kent genelinde etkili olan sağanakta yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Deniz'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: Sağanak
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