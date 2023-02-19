Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yıkılan binanın 2 müteahhidi tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]
Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığının yıkılan binalara ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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