Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak’ta trafo patlaması
[Fotograf: AA]
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yanan trafo kullanılamaz hale geldi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde meydanındaki bir trafoda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Bu sırada trafoda peş peşe patlamalar yaşandı. Beytüşşebap İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında trafo kullanılamaz hale geldi.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenilirken, patlama nedeniyle köyün önemli bölümüne elektrik verilemedi.
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