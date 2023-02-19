Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde meydanındaki bir trafoda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Bu sırada trafoda peş peşe patlamalar yaşandı. Beytüşşebap İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında trafo kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenilirken, patlama nedeniyle köyün önemli bölümüne elektrik verilemedi.