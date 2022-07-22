Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 11:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te yayalara yol vermeyen 67 sürücü ve araç plakasına ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te yaya geçitlerinde dron destekli denetim yapıldı. 67 sürücü ve araç plakasına yaya geçidini kullananlara geçiş hakkı vermemekten cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde farkındalığın arttırılması amacıyla denetim yaptı.
Yaya geçitlerinde yapılan dron destekli denetimler sonucunda 67 sürücü ve araç plakasına yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkını vermemekten cezai işlem uygulandı.
Kentte denetimlerin sıklıkla yapılmaya devam edeceği vurgulandı.
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