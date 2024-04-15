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Türkiye
İHA 15.04.2024 18:12

Gaziantep'te yakalanan PKK'lı tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen ve terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yakalandı.

Gaziantep'te yakalanan PKK'lı tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla girerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye'de 2017-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen A.A. isimli yabancı uyruklu şüphelinin saklandığı yer tespit edildi.

Şüpheli, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan terörist, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

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