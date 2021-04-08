Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 149 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 149 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 113, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 34 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 631 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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