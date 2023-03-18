Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tarihin en yüksek yağışı: Metrekareye 91,5 milimetreyle düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep Valisi Davut Gül, dün etkili olan sağanak sonucu metrekareye 91,5 milimetreyle kente tarihinin en yüksek yağışının düştüğünü söyledi.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte dün sağanak ve dolunun etkili olduğunu hatırlattı.
Vali Gül, "Son 24 saatte Gaziantep merkezde metrekareye 91,5 milimetre yağış düştü. Bu oran, şehrimizin tarihindeki en yüksek miktardır. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız imkanlarını seferber etti. Yağışın devam etmesi beklenmektedir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
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