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Türkiye
TRT Haber 06.05.2024 13:44

Gaziantep'te tanker minibüse çarptı: 8 ölü, 11 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde boş tankerin minibüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde boş tanker, minibüse çarptı. 

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını ifade ederek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu.

 

 

"İlk kanaat tırın hızlı seyrettiği yönünde"

Vali Çeber, "Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar versin. Olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Bilirkişi incelemeleri devam ediyor. Şu anda bir gözaltı yok, ilk kanaat tırın hızlı seyrettiği ve buna bağlı kontrolünü kaybettiği  yönünde. Tır şoförü ve minibüs şoförü hafif şekilde yaralı. Tedavilerinin ardından tır şoförünün bir gözaltı süreci öngörülüyor. Önceliğimiz sağlık ile ilgili meseleler" dedi. 

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