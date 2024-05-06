Gaziantep'te tanker minibüse çarptı: 8 ölü, 11 yaralı

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde boş tanker, minibüse çarptı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını ifade ederek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye'deki kazaya dair açıklama yapıyor.

https://t.co/0onwPs7QuC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2024

"İlk kanaat tırın hızlı seyrettiği yönünde"

Vali Çeber, "Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar versin. Olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Bilirkişi incelemeleri devam ediyor. Şu anda bir gözaltı yok, ilk kanaat tırın hızlı seyrettiği ve buna bağlı kontrolünü kaybettiği yönünde. Tır şoförü ve minibüs şoförü hafif şekilde yaralı. Tedavilerinin ardından tır şoförünün bir gözaltı süreci öngörülüyor. Önceliğimiz sağlık ile ilgili meseleler" dedi.