Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
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