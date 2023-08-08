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Türkiye
AA 08.08.2023 17:46

Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Gaziantep'teki ormanlık alanlara giriş yasağı 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, alınan karar doğrultusunda 21 Temmuz ile 8 Ağustos tarihi arasında ormanlık alanlara giriş yasağının uygulandığı hatırlatıldı.

Giriş yasağının uzatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hava sıcaklığının mevsim normallerini üzerinde seyredeceğine ilişkin elde edilen meteorolojik verileri kapsamında orman alanları ile çevrelerinde meydana gelecek insan hareketliliğine bağlı olarak akciğerlerimiz niteliğindeki ormanlarımızın zarar görmemesi için ilimizdeki tüm ormanlık alanlara, mesire alanlarına ve düzenli olarak piknik yapılan yerlere giriş ve çıkışlar hususunda alınan yasaklama kararı 4 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır."

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