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Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 734 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Dün kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 734 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetlenen 397 işyerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 13:15
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