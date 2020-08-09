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Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet A. idaresindeki hafif ticari araç, otoyolun Bolu Dağı Kaynaşlı geçişinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Resul ve Nefise Aşık yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.
Etiketler: anadolu otoyolu Bolu DağıSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 12:29
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