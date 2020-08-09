Rabia Ana Mahallesi Dere Caddesi'nde B.R. ve A.N ile Y.J. ve A.S.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.J. ve A.S.C. bıçaklanarak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.S.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Y.J. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan B.R. ile A.N. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.