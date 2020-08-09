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Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum'da Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Rabia Ana Mahallesi Dere Caddesi'nde B.R. ve A.N ile Y.J. ve A.S.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Y.J. ve A.S.C. bıçaklanarak yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.S.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Y.J. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan B.R. ile A.N. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: erzurum Bıçaklı kavgaSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 12:21
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