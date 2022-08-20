Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Vali Gül: 15 vatandaşımız vefat etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada "Otoyolda şu anda yaklaşık olarak Nizip'e 10 kilometre mesafedeyiz. Bir otobüs kaza yapıyor 10.45 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu anda müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.