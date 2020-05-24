TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 22-27 Eylül'de Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden Gaziantep’te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, TEKNOFEST'in her yıl gençleri ve toplumu çok heyecanlandırdığını söyledi.

Festivalle ilgili yakın zamanda Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, koronavirüs sürecine uygun planlamalar yapılacağını belirtti.

"A, B ve C planlarının hepsini hazırladık"

Şahin, günlük hayatın artık yeni normale göre düzenleneceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Pandemiyle birlikte birçok insanı bir arada tutacağımız festival anlayışından çıkıp, yarışmaların online yapıldığı, deneyapların, milli ve yerli teknoloji altyapımızın gençler tarafından büyük bir vizyonla devam ettiği bir süreci revize edeceğiz. Yani yeni normalin yeni festivallerle ilgili yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Buna en uygun festival aslında TEKNOFEST. Çünkü teknolojiyi en iyi kullanan altyapısı var, bunu online sistemle sanal aleme taşıdığınızda ve dijitalleştiğinizde bunu yapmamak için hiçbir nedeniniz yok. Yeni normalin getirdiği yeni düzenlemeyle bunu hızlı şekilde yapacağımızı düşünüyoruz."

T3 Vakfı ile sıkı çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şahin, "Gaziantep bünyesinde bununla ilgili yapılması gereken A, B ve C planlarının hepsini hazırladık. Ramazan Bayramı'ndan sonra da bunun son kararını alacağız" dedi.