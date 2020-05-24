Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'daki yangında 4 hektar makilik alan zarar gördü
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yaklaşık 4 saat etkili olan yangında, 4 hektar makilik alan zarar gördü.
Çukurbağ Yarımada mevkiindeki villaların bulunduğu alanda gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ile müdahale edildi.
Yaklaşık 4 saat etkili olan yangında, 4 hektar makilik alan zarar gördü.
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