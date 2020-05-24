Çukurbağ Yarımada mevkiindeki villaların bulunduğu alanda gece saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ile müdahale edildi.

Yaklaşık 4 saat etkili olan yangında, 4 hektar makilik alan zarar gördü.