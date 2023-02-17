Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor.



İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 Bin TL’dir.



İslahiye-Gaziantep arası 9 bin,

Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin,

Ev taşıma asansör bedeli Bin TL olarak sınırlandırılmıştır.



Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır. — Davut GÜL (@gul_davut) February 17, 2023

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."