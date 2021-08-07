Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te boya fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin 24 araç ve 75 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
Vali Davut Gül, yangın alanına gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
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