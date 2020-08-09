Alaçalı Mahallesi yakınlarındaki fıstık bahçesinde İ.B, A.B, N.B. ve F.B. ile H.A, M.A.A, İ.A. ve İ.A. arasında hasatla ilgili arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle vurulan H.A. ile oğlu M.A.A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tüfeği kullandığı öne sürülen İ.B. gözaltına alındı.