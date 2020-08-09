Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alaçalı Mahallesi yakınlarındaki fıstık bahçesinde İ.B, A.B, N.B. ve F.B. ile H.A, M.A.A, İ.A. ve İ.A. arasında hasatla ilgili arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle vurulan H.A. ile oğlu M.A.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tüfeği kullandığı öne sürülen İ.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Silahlı Kavga baba ve oğlu öldürüldüSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 13:18
Sıradaki Haber
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 734 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz