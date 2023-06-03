Gaziantep'te 12 milyon liralık vurguna 7 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 31 farklı internet sitesi üzerinden kendilerini avukat, kamu çalışanı olarak tanıtarak bahis ile yüksek kazanç vaadiyle 124 kişiyi 12 milyon lira dolandıran şüphelilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 cep telefonu, 20 sim kart, 2 flaş bellek, bilgisayar ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise serbest bırakıldı.