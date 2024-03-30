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Türkiye
AA 30.03.2024 13:46

Gaziantep Şehir Hastanesi 1,1 milyon hastaya hizmet verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde açılışından itibaren yaklaşık 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti verildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi 1,1 milyon hastaya hizmet verdi
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin bazı verileri paylaştı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışından itibaren yaklaşık 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti sunduğu bilgisini veren Koca, hastanede 25 bin hastanın yatarak tedavi gördüğünü, 300 binin üzerinde hastanın acil hizmetlerinden faydalandığını belirtti.

Hastanede 35 bin cerrahi müdahale gerçekleştirildiğini aktaran Koca, paylaşımında hastanenin tanıtım videosuna da yer verdi.

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