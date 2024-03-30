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Türkiye
AA 30.03.2024 12:40

Oy kullanılacak okullar seçime hazır

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yurt genelindeki okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Oy kullanılacak okullar seçime hazır

Yaklaşık 208 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin başlamasına sayılı saatler kaldı.

Yarın saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek vatandaşlar için okullardaki hazırlıklar da tamamlandı.

Okullarda görevliler, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi.

Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

Kayıtlı seçmen sayısının 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendiği ve seçim hazırlıklarının tamamlandığı başkent Ankara'da 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday bulunuyor.

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