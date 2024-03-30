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Türkiye
AA 30.03.2024 13:41

İstanbul'da PKK'ya operasyon: 2 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İstanbul'da PKK'ya operasyon: 2 tutuklama
[AA (Arşiv)]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, örgütle iltisaklı faaliyetlerine devam eden ve Esenler'de terör örgütü elebaşının çıkartmalarını (sticker) yapıştırdığı tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 27 ve 29 Mart'ta düzenledikleri farklı operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkisi tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak, 5'i ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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PKK/KCK İstanbul Terörle Mücadele
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