Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci ve NAKSAN Holding yetkilileri Valilik binasında bir araya gelerek hazırlanan protokolü imzaladı.

"Birçok ilde normalleşme adımları atıldı"

Sağlık Bakanlığının tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de maske dağıttığını anımsatan Gül, "Geldiğimiz noktada Türkiye normalleşiyor. Çok şükür mücadele sonunda vakalar kontrol altına alınıyor. Normalleşme adımları da birçok ilde atıldı. İnşallah yakında zamanda da Gaziantep'te bu sağlanmış olacak" dedi.

Her gün 1 milyon maske üretilecek

İmzalanan protokol kapsamında 15 günde 15 milyon maskenin üretileceğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Kontrollü yaşam kapsamında 3 şeye dikkat etmeliyiz. Kronik hastalığı olanlarla beraber çocuk ve yaşlılarımızın sokağa çıkmaması gerekiyor. Sokağa çıkma zorunda olanların da maske takması ve sosyal mesafeyi muhafaza etmesi lazım. Bununla ilgili kentteki maske kullanımını artırmak istiyoruz. Bu bilinçle GAİB Başkanımız bize 15 milyon maskeye yetebilecek kumaşı hibe etti. NAKSAN firmamız bunun ambalajını karşıladı. İşçiliğini de izinli olarak gerçekleştiren firmalara belediye bütçesinden ödemek koşuluyla gerçekleştireceğiz. Sosyal Destek Vefa Grubumuz da bunları vatandaşlara dağıtacak. Hedefimiz 15 günde 15 milyon maske üretmek."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de alınacak tedbirlerin hayata geçirilmesiyle Gaziantep'in yakında çifte bayram yapabileceğini açıkladı.

GAİB Başkanı Fikret Kileci ise alışkanlıkların değiştirilmesi ve halk sağlığı için kurallara uyulması çağrısında bulundu.