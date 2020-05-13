Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bingöl'de cip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Karlıova'ya bağlı Ciligöl köyü mevkisinde meydana geldi.
Karlıova'dan Bingöl yönüne ilerleyen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ölen kişinin cenazesi Karlıova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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