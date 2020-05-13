Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin Devlet Konservatuvarı'ndan 3 uluslararası genç yetenek çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören 3 öğrenci, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen uluslararası yarışmalarda iki özel ödül ve bir ikincilik elde etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Piyano Ana Sanat Dalı eğitmenlerinden Ayan Kömür'ün öğrencisi Sezin Ege Kabaklı ve Keman Ana Sanat Dalı eğitmenlerinden Lily Tchumburdze'nin öğrencisi Laçin Akyol, Almanya'nın Düsseldorf kentinde Anton Rubinstein Akademie'nin düzenlediği yarışmada finale kaldı.
[Fotoğraf: AA]
COVID-19 salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen finalde Kabaklı, I. Berkovich'in "Variationsona Theme by Paganini" eseri ile "I. Berkovich En İyi Yorumu Özel Ödülü"nü kazandı. Akyol da "Wieniawki Eserinin En İyi Yorumcusu Özel Ödülü"ne layık görüldü.
[Fotoğraf: AA]
Keman öğrencisi Neva Ecmal Bildik de Belçika'nın Brüksel şehrinde bu yıl internet üzerinden düzenlenen 13. Grumiaux International Competition Yarışması'nda ikinci oldu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yetenek piyano Mersin Üniversitesi keman genç devlet konservatuvarıSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:52
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